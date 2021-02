Bambini e anziani in fila per un pasto. «Aumentano le famiglie in difficoltà»

C’era anche l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, ieri pomeriggio alla distribuzione di beni alimentari di prima necessità che si è svolta a Settimo Torinese. L’iniziativa, denominata “Un caffè solidale”, ha visto coinvolte Caritas diocesana di Torino, Banco Alimentare del Piemonte e le parrocchie dell’unità pastorale 28.

Sono state tantissime le persone che si sono messe in fila per avere pasta, pane e beni di prima necessità. Famiglie numerose con bambini e anziani, questi i nuclei più bisognosi della città. Tra loro c’era anche Feiba, 67 anni, settimese da 12 anni che ci racconta della sua difficile situazione. «Ho perso i miei figli e mio marito, siamo in crisi per colpa della pandemia, – racconta – ormai non abbiamo soldi per comprare da mangiare». Tutto molto complicato anche per Giuseppe, 76 anni, pensionato, settimese da sempre. «Ho una situazione critica – spiega – mio figlio è in ospedale da tempo, è stato due mesi al Giovanni Bosco adesso è al Cto, non sappiamo ancora come finirà. È stato operato, non sappiamo nemmeno se un domani camminerà.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++