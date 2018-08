Bambini e pensionati in coda per gli scarti raccolti dai profughi

La distribuzione della merce non più vendibile. Ieri trecento chili di frutta e verdura per i poveri

A febbraio, progettava di andare in vacanza. Una settimana dai suoi, giù a Otranto, e altre due in Sicilia, con gli amici, la moglie e i due bambini. Sette mesi fa, Luciano, 45 anni, operaio da 24, aveva ancora un lavoro e la forza di inseguire i sogni. «Ma poi la ditta mi ha lasciato a casa, con un mutuo da pagare, una moglie che fa la commessa part-time». E anche lui è finito qui, a Porta Palazzo, a due passi dal cuore di Torino, dove la crisi diventa vicina, tangibile, concreta e dà un senso drammatico ai numeri freddi delle statistiche.

A maggio, la Pastorale del Lavoro dell’Arcidiocesi di Torino, fotografava un Piemonte in cui vivono oltre 232mila persone in condizioni di povertà assoluta, 100.550 famiglie e 31.924 minori in condizioni di grave deprivazione materiale. Numeri ancora più preoccupanti se si stringe il campo alla sola Torino, dove si contano almeno 159.559 persone e 52.750 famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà.

