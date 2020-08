Bamboo, WhiteMoon e Penelope Beach. Ecco le loro serate

Non c’è mai fine alla voglia di divertimento, buona musica e compagnia. Per celebrare la riconquistata “libertà” ecco le iniziative di alcuni dei locali notturni della città. Nel corso del primo weekend di agosto, infatti, il Bamboo Club, il WhiteMoon e il Penelope Beach regaleranno serate speciali – e in totale sicurezza – all’insegna di cibo e musica di qualità, tra esibizioni coinvolgenti e aperitivi gustosi. Proprio come accadrà stasera negli spazi di corso Moncalieri, nel cui Bamboo Garden il format “L’ape che balla” accoglierà “L’aperitivo in bianco”, arricchito dalla selezione sonora di Gianluca Argante e da menù adatti a tutti i palati. Ma a una sola condizione: vestirsi rigorosamente di bianco, per festeggiare l’estate in eleganza. Domani sera, invece, il WhiteMoon di corso Sebastopoli ospiterà la “Generazione Over 30”, proponendo non solo apericene e drink, ma anche una doppia offerta musicale: la pista 1, con un repertorio commerciale, e la pista 2, con sonorità latine e reggaeton. Il tutto, naturalmente, osservando scrupolosamente le norme anti-contagio vigenti. E per concludere in bellezza non resta che trascorrere il sabato notte al Penelope Beach di corso Allamano, sul cui palco si terrà l’attesissimo concerto degli Explosion, la show band più famosa d’Italia.