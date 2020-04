Bancarelle benedette

Oggi, vigilia (a proposito: buona Pasqua, lettori), molti mercati rionali saranno aperti, con grande rabbia degli sceriffi da balcone. Quelli che si sentono Davigo e denunciano il vicino che porta fuori l’immondizia due volte al giorno. Quelli che sul Coronavirus credono di saperne più degli scienziati. E dire che neanche gli scienziati concordano sulle modalità d’infezione. Semplice contatto? Starnuti e tosse? Fiato nebulizzzato? Non si sa.

All’inizio fior di esperti sostenevano che il virus non vola. Poi da 1 metro di distanza fra le persone siamo passati a due, dalla mascherina facoltativa a quella obbligatoria, in un crescendo di paranoia da cui i Serpico da finestra si credono autorizzati ad invocare blindature cinesi, con l’esercito che ti arresta se metti il naso fuori e ti porta un po’ di latte e pasta ogni giorno davanti a casa. Paranoia provvidenziale, però, per il governo: i cittadini, intenti a spiarsi, non si chiedono come mai sono morti 107 medici per mancanza di mascherine, o come mai Conte si sia fatto fregare dalla Ue nella negoziazione sui coronabond e sul Mes.

Tornando ai mercati rionali, perché osteggiarli? Che differenza c’è tra essi e i supermarket? Ve la dico io: nei mercati, frequentati dalle fasce deboli della popolazione (pensionati, immigrati, disoccupati, gente avvezza a misurare il centesimo) la roba costa la metà. In più, il guadagno dei venditori resta in Italia, non finisce all’estero come avviene per la maggior parte della grande distribuzione. Conclusione: l’epidemia cala, e la nostra priorità adesso è riaprire il più presto possibile fabbriche e botteghe, con la gente in giro a comprare e consumare. Basta con la caccia al runner.

