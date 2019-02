Bancarotta De Tomaso, condannati i Rossignolo

Cinque anni e sei mesi per il padre Gian Mario, quattro anno e dieci mesi per il figlio Gianluca

Cinque anni e sei mesi al padre, quattro anno e dieci mesi al figlio: questa la condanna inflitta dal tribunale di Torino all’imprenditore Gian Mario Rossignolo e al figlio Gianluca per la bancarotta della De Tomaso, azienda automotive fallita nel 2012.

I due imprenditori, insieme ad altre sei persone, sono stati condannati a vario titolo per bancarotta, truffa ai danni della Regione Piemonte e del ministero dell’Economia e malversazione.

Prosciolti entrambi per le due ipotesi di falso in scrittura privata, dal momento che il reato è stato depenalizzato, e per una tentata truffa alla Regione Toscana. Il tribunale di Torino ha stabilito inoltre un risarcimento di cinque milioni di euro per il fallimento della stessa De Tomaso, disponendo il pagamento della quota da parte dei due Rossignolo e di Giuliano Malvino, amministratore di una società in rapporti con la De Tomaso, riconosciuti responsabili di bancarotta fraudolenta.