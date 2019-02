Bancarotta e fatture false, arrestati due imprenditori nel Canavese

I due, in apparenza nullatenenti, avevano un alto tenore di vita in quanto responsabili del fallimento di una società del Torinese operante nel settore dell'edilizia

La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato due imprenditori torinesi residenti a San Giorgio e Leinì, nel Canavese. I due, in apparenza nullatenenti, avevano un alto tenore di vita in quanto responsabili della bancarotta di una società del Torinese operante nel settore dell’edilizia. Gli arrestati, in particolare, avrebbero nascosto le scritture contabili e distratto beni per oltre 6 milioni di euro, poi investiti in una nuova società operante nel settore delle automobili.

Le indagini, avviate nel 2015 e sviluppate anche mediante l’utilizzo di accertamenti bancari, hanno permesso di scoprire che gli arrestati, in concorso con due familiari e un altro imprenditore (a loro volta denunciati a piede libero), oltre ad utilizzare la società portandola al fallimento, si sono avvalsi di due società create ad hoc per proseguire nell’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti per oltre 4 milioni di euro, senza presentare le dichiarazioni fiscali ed evitando di pagare le tasse. Inoltre, sono stati eseguiti accertamenti fiscali nei confronti delle società clienti che hanno utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, ai quali è stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta. Nel corso delle perquisizioni all’interno delle abitazioni di uno degli arrestati, i finanzieri hanno rinvenuto gioielli, orologi di pregio e alcune dosi di sostanze stupefacenti.