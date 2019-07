Banchine killer ancora nel mirino: «Prima o poi ci scappa il morto»

Entro la fine del mese di novembre potrebbero essere solo più un ricordo ma al momento rimangono un vero e proprio pericolo. Parliamo delle banchine killer, propedeutiche – come ormai tutti sanno – alla realizzazione della pista ciclabile di via Nizza. Il tratto oggetto di discussioni e polemiche è sempre lo stesso: quello tra corso Dante e piazza Carducci dove il cantiere vero e proprio non è ancora arrivato. Terminata la fase iniziata a maggio, che ha interessato la via, a partire da corso Vittorio Emanuele II fino a piazza De Amicis, ora si comincia a guardare verso piazza Carducci. «I lavori, che stanno procedendo a tratti – si legge sul sito del Comune -saranno di volta in volta completati, in modo da ridurre l’area del cantiere».

I lavori complessivi fino in piazza Carducci, finanziati con il Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, termineranno a novembre 2019. La sistemazione della via porterà con sé il miglioramento della sicurezza per quanto riguarda la percorrenza e, soprattutto, gli attraversamenti pedonali da parte dei disabili motori e visivi: infatti tutti gli attraversamenti trasversali presenti lungo il tratto Porta Nuova – Carducci saranno risolti con scivoli, gli ingressi delle vie laterali saranno rallentati con il rialzo degli attraversamenti pedonali. In tutti sarà inserito il codice di lettura podo-tattile corrispondente al segnale di pericolo valicabile. Peccato che oggi la sicurezza resti un vero e proprio optional. Per colpa di quelle banchine che delimitano una ciclabile che ancora non esiste.

«Ma non era meglio aspettare e procedere con un cantiere solo?» si chiedono i residenti. «Se un’auto finisce contro una di quelle banchine ci scapperà il morto» accusano ancora altri cittadini. Di giorno, tanto quanto, è difficile non vederle ma è di sera, con la poca illuminazione presente, che le banchine si trasformano in delle vere trappole. Le auto dirette verso la zona Lingotto rischiano, infatti, di scontrarsi con il salvagente che all’improvviso, dopo l’incrocio con corso Dante e la fermata della metropolitana, si palesa pericolosamente alla destra del guidatore.