Banda del buco in sala giochi: colpo grosso da 100mila euro

È di circa 100mila euro il bottino dei malviventi che, alle prime luci dell’alba di giovedì, hanno svaligiato la sala giochi Las Vegas Playpark di strada Torino 161 a Chivasso. Il gruppo, formato da quattro persone, si è introdotto all’interno della struttura sfondando, a colpi di picconate, il muro laterale della sala giochi. In questo modo, i quattro, sono riusciti ad aprirsi un varco, dal diametro di circa un metro, per entrare nell’edificio e portare a termine il colpo. Una volta dentro, i malviventi, hanno potuto agire indisturbati. Le macchinette slot, una decina, e la cassaforte sono state tutte svuotate in pochi minuti per un bottino che ammonterebbe a circa 100mila euro in contanti.

Sul furto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chivasso che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza con l’intento di risalire all’identità dei ladri. Ad accorgersi di quanto successo sono stati i titolari della sala giochi che, ieri mattina, come di consueto, hanno riaperto il locale, e hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine per segnalare quanto successo durante la notte.

Non è la prima volta che la sala giochi chivassese finisce nel mirino dei ladri: lo scorso 26 novembre ignoti erano entrati nel locale ed erano fuggiti con un importante bottino. Al momento, gli investigatori non escludano che si tratti della medesima “Banda del buco” che colpì il “Las Vegas Playpark” qualche mese fa. Le modalità del colpo, infatti, sembrano ricordare, molto da vicino, quanto successo a novembre. In ogni caso, le forze dell’ordine, nei prossimi giorni, proveranno a ricostruire quanto accaduto e a sgominare la banda che ha messo a segno il colpo.