Banda del palanchino in fuga: «Da due mesi nessun colpo»

Ha terrorizzato i commercianti del quartiere Parella per settimane, assaltando oltre trenta negozi, ma da due mesi la “banda del palanchino” sembra sparita nel nulla. Dopo il nostro ultimo articolo che ritraeva il ladro ripreso dalle telecamere di sicurezza intento a scassinare una serranda, i negozianti non hanno più subito alcun tipo di effrazione.

E nonostante la crisi, ora possono almeno tirare un mezzo sospiro di sollievo. «Per nostra fortuna non l’abbiamo mai più visto» spiega Carmen Oliva, titolare dell’alimentare “Terra Mia” in via Fabrizi 60, una delle tante vittime della banda che nei vari colpi si è limitata a portare via pochi spiccioli, provocando però circa 30mila euro di danni alle serrande.

