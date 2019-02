Bando anche per il Dar al Hikma: «Vanificano tutti i nostri sforzi»

Rischia di scomparire per sempre l’hammam di via Fiocchetto, punto di riferimento per la cultura e l’integrazione italo-araba del quartiere Aurora. Ieri a Palazzo Civico è infatti stata presentata dai Cinque Stelle una proposta di mozione per la messa a bando dell’immobile comunale, gestito per vent’anni dall’associazione Dar al Hikma. E ora il timore del presidente dell’associazione Younis Tawfik è che la palla possa passare a qualcun altro. «In questo modo – spiega – si rischia di vanificare gli sforzi fatti in tutti questi anni che hanno visto un investimento di circa un milione e mezzo di euro per la riqualificazione di questo palazzo che cadeva a pezzi». Dove oggi i cittadini si recano per rilassarsi nel bagno turco, un tempo c’erano i vecchi bagni municipali. E al posto dei garage al piano terra l’associazione ha realizzato il ristorante di cucina etnica. «In pausa pranzo afferma Tawfik – vengono anche a mangiare una cinquantina di impiegati del Comune».

I consiglieri di opposizione, da Silvio Magliano dei Moderati a Monica Canalis e Mimmo Carretta del Pd, si sono schierati contro la proposta di mozione presentata dai consiglieri grillini Viviana Ferrero e Fabio Gosetto. Nel documento si fa riferimento al «principio primo di integrazione, inclusione e partecipazione di tutte le comunità di lingua araba e cultura islamica presenti sul territorio. Inoltre si chiede «l’aggregazione di più enti e associazioni, favorendo quelle femminili». «Questo centro culturale – puntualizza il presidente di Dar al Hikma – è nato proprio con l’intento di integrare i cittadini italiani e arabi, ed è quotidianamente frequentato da persone di tutte le altre etnie, soprattutto da donne. Inoltre – puntualizza – collaborano già con noi quindici associazioni del territorio con cui organizziamo eventi culturali, corsi di lingua araba e lezioni di musica». Il centro negli anni è anche stato un baluardo al degrado del quartiere. «Prima di noi – spiega Tawfik – qui intorno c’era solo spaccio e abbandono, mentre oggi quest’area sta rinascendo». Di fianco all’hammam sta infatti sorgendo un ostello. La riqualifica del centro è stata resa possibile anche grazie al supporto del Comune, della Regione, della Compagnia di San Paolo e di altre associazioni. A sostegno di Dar al Hikma anche il presidente della circoscrizione Sette Luca Deri: «Bisogna continuare la gestione attuale perché sospenderla significa tornare indietro di 20 anni».