Bando periferie addio. L’allarme dei Comuni «Bruciati 93 milioni»

Nel “dossier” di 43 pagine messo a punto lo scorso giugno dalla Città Metropolitana per monitorare le progettualità legate al bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie c’è di tutto. Almeno 93 milioni di euro di investimenti già stanziati da privati e amministratori locali a fronte di un impegno da parte dello Stato di circa 41 milioni di euro. Ci sono le telecamere per la videosorveglianza chieste a gran voce dai cittadini di Rivoli, la manutenzione di scuole e edifici pubblici a Venaria, nuovi piani per il verde e la viabilità a Grugliasco e molto altro ancora passando per Beinasco, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, San Mauro e Settimo. Almeno 121 progetti in 11 Comuni per cui sindaci, oggi, chiedono un intervento del Governo dopo il blocco dei finanziamenti arrivato con il decreto “Milleproroghe”.

