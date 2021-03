Bar chiuso…per pranzo: dentro erano in 4 a mangiare. Licenza sospesa per cinque giorni

E' successo in un locale di via Caraglio a Torino

Chiuso per…pranzo: nel locale erano in quattro a mangiare. E’ successo a Torino, martedì scorso quando gli agenti del commissariato San Paolo hanno ricevuto la segnalazione di un assembramento di persone in un bar di via Caraglio, circostanza, questa, negata dalle norme anti contagio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato la presenza di 4 persone, sedute all’interno del locale, intente a consumare il pranzo.

CLIENTI MULTATI, BAR CHIUSO 5 GIORNI

Una volta identificati, i clienti sono stati sanzionati amministrativamente così come il titolare, trentenne cittadino straniero, con relativa chiusura dell’attività per la durata di 5 giorni.