Bar Le Serre – Da oltre vent’anni colazione e pranzo e le serate musicali

Una colazione ricchissima di prodotti freschi, a pranzo e cena cucina espressa e casereccia con piatti anche per vegani, vegetariani, celiaci, ma pure la pizza (normale o al taglio), piadine artigianali preparate al momento. Tutto questo e molto di più e il Bar Le Serre in via Spanna 1/4 che nel 2019 festeggerà il suo ventennale.

«Abbiamo una clientela molto varia che si è anche fidelizzata nel tempo – spiega Paola Testa – e siamo sempre pronti ad accontentare tutti i gusti. Inoltre lavoriamo molto anche per ogni tipo di cerimonia, dai battesimi agli anniversari, forniamo un servizio di catering per ogni esigenza anche fuori dai confini di Grugliasco, siamo rivendita ufficiale dei prodotti Caffarel e almeno una volta al mese organizziamo nel nostro locale serate musicali con cover band».

Il Bar Le Serre è aperto sette giorni su sette con orario 7-22.

Contatti: 011.4143164.