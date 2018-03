Bar Sacchi – Dalla colazione al pranzo di lavoro ma anche alle feste di compleanno

C’è un po’ di tutto al Bar Sacchi in via Sacchi 4, di fronte a Porta Nuova ed è tutto buono, utile e di qualità. Quasi quattro anni fa il locale è stato rilevato dalla famiglia Boaretto e si percepisce chiaramente il vantaggio di una conduzione familiare che ha una cura particolarmente attenta alle esigenze del cliente. Sin dal mattino presto si trova un’ampia selezione di brioche accompagnate dalle migliori miscele Lavazza, e ancora toast, tramezzini e panini per ogni gusto.

All’ora di pranzo poi la proposta è ricca e cucinata espresso: tre primi con un riso in bianco adatto a tutti e due paste, di cui una sempre alle verdure, due o tre secondi e almeno sei/otto contorni di verdure diverse. Il piatto tris con primo, secondo e contorno più caffè e mezzo litro di acqua costa 8 euro, il primo e bibita 6,50, il secondo con contorno 6 euro, panino e bibita 5 euro. Ma non mancano le insalatone miste e altre possibilità calde e fredde. Al Bar Sacchi si organizzano anche feste private, di compleanno, rinfreschi, pranzi e cene di lavoro e una delle sue caratteristiche d’arredo è rappresentata dai cappelli da lavoro che dipendenti delle Ferrovie e di Gtt negli anni hanno lasciato in ricordo perché il locale è anche rivendita di biglietti per i trasporti.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì 5.30-19, sabato 5.30-15 e domenica 6-13.

Contatti: 011-5621768.