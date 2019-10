BAR TABACCHERIA POLI – L’ANAGRAFE SOTTO CASA TRA CAFFÈ E BRIOCHES

Le code all’anagrafe vi fanno arrabbiare? La soluzione pratica c’é: il Bar Tabaccheria Poli di corso Vercelli 356/B. Solo qui infatti potete ottenere il certificato di residenza, il certificato di nascita, di cittadinanza e lo stato di famiglia.

Un’opportunità in più oltre ai servizi già previsti dalla classica tabaccheria. La missione infatti è quella di essere a disposizione degli abitanti del territorio, sempre con la massima competenza e con una cortesia non comune. Stefano e la sua famiglia vi aspettano tutti i giorni per trascorrere momenti insieme tra una consumazione e una chiacchiera

Tra il pagamento di una bolletta (di tutti i generi) e una ricarica o una scommessa al Superenalotto, un caffè e un croissant, la giornata passa in maniera più piacevole. Ma Poli è anche rivendita dei biglietti per le partite di serie A, a cominciare da quelle del Torino e della Juventus. Inoltre per i clienti più affezionati non mancano mai promozioni legate al consumo di caffè

Bar Tabaccheria Poli, corso Vercelli 356/B, Torino.

Telefono: 011.2620968.

Orario: aperto tutti i giorni dalle 5 alle 19.30, domenica 8-12.30.