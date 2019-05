Baracche abusive e maxi discarica: sequestrate 100 tonnellate di rifiuti

Una vera e propria discarica abusiva, quella scoperta dai carabinieri di Leini, Barbania, Fiano e Corio nei giorni scorsi all’interno del campo nomadi di strada del Villaretto, ai confini tra Borgaro e Torino. I militari erano intervenuti in zona per una serie di controlli sulla sicurezza, quando si sono imbattuti in baracche abusive – più precisamente prefabbricati con tettoie e una baracca a uso magazzino – e vere e proprie discariche in un’area di 800 metri quadrati, dove sono state stoccate 100 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui materiale edile, pneumatici, cartoni, ferro, vetri, plastiche, latte di vernice.

Nei guai sono così finiti due giostrai di 45 e 64 anni, di Torino, che sono stati denunciati con l’accusa di “costruzione di manufatti in assenza di permesso di costruire” e “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”. Dai controlli, infatti, è emerso come non avessero né i permessi per costruire né quelli per lo stoccaggio dei rifiuti, come invece previsto dalle normative vigenti. Sia le baracche sia la discarica sono state sottoposte a sequestro. I due non sono riusciti a fornire spiegazioni per quanto scoperto dai militari durante il controllo approfondito in quel campo nomadi.

Con questa salgono a cinque le operazioni dei militari nella zona di Borgaro nel corso degli ultimi mesi. Uno stoccaggio di rifiuti illecito di quasi 3mila metri cubi era stato scoperto in via Cadorna. E sempre nella stessa via, era stato denunciato un 40enne di nazionalità romena, titolare di una ditta, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, con stoccaggio illecito di quasi 20mila pneumatici e di 300 tonnellate di rifiuti pericolosi di plastica e alluminio.

Oltre al sequestrato di un magazzino destinato a discarica abusiva, con mille tonnellate di rifiuti, in particolare plastica, stoccate in modo non conforme. E, infine, il sequestro di 18 grosse bobine di rame, per un peso complessivo di oltre 25 tonnellate, risultate rubate.