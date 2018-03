Baracche e roulotte nel fango. Ecco un altro campo abusivo

In via Germagnano ci sono gli orti urbani trasformati in baracche. In strada Aeroporto, invece, c’è un vero e proprio accampamento nato tra le piante e la strada provinciale che da Torino conduce a Borgaro.

Due realtà diverse ma con un filo logico collettivo. Mentre si attende che il progetto del Comune per il superamento di via Germagnano venga attuato, le due baraccopoli tornano ad essere mete ambite per la popolazione dei senzatetto.

«Dopo il campo regolare – spiega il capo- gruppo della Lega Nord in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, autore di un sopralluogo – spuntano decine di casette. Nascoste tra le piante. E’ un nuovo campo abusivo? Presenterò immediatamente un’interpellanza alla sindaca».

Solo una stradina sterrata può condurre all’ennesimo insediamento abusivo della città. Dentro, tra roulotte e rifiuti, ci vivono decine di persone. Numeri approssimativi. «Una parte di quelle baracche – raccontano i residenti – è sorta negli ultimi mesi. Altre, invece, c’erano già».

A cinque anni dall’ultimo esposto del quartiere Madonna di Campagna la situazione non è cambiata di una virgola. E oggi in strada dell’Aeroporto rimangono due campi: uno è regolare e conosciuto ai più.

L’altro è abusivo e si trova all’altezza di strada Bellacomba. Per scorgere alcuni minappartamenti di fortuna in legno e lamiera bisogna accostarsi lungo il guard rail buttando l’occhio tra la fitta vegetazione.

Se in inverno, per ovvi motivi, vedere l’accampamento è un gioco da ragazzi lo stesso non si può dire d’estate, a causa delle piante che coprono quasi totalmente la visuale.