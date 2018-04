“Barbera da… leggere 2018”: concorso letterario a San Damiano d’Asti

La Buendia Books, realtà editoriale indipendente nata con l’intento di promuovere gli autori piemontesi, protagonista a “La Barbera Incontra” di San Damiano d’Asti con il concorso letterario “Barbera da… leggere 2018”. Si tratta del primo concorso letterario sandamianese per i migliori racconti per bambini e di narrativa.

COME PARTECIPARE AL BANDO.

Come si leggere sul sito labarberaincontra.it, la partecipazione al bando è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni. Le opere dovranno essere inedite e in lingua italiana, e rientrare in una delle due categorie proposte: letteratura per l’infanzia o narrativa. Ciascun autore può partecipare con due elaborati al massimo; sono ammessi anche racconti scritti a quattro mani o opere collettive e dovranno contenere uno o più riferimenti al territorio.

I PREMI.

I due racconti vincitori saranno scelti da una giuria composta dai membri della casa editrice, scrittori locali, librai e un rappresentante del Comune di San Damiano d’Asti. Ecco che cosa si aggiudicheranno i vincitori:

– Pubblicazione cartacea e digitale dei racconti con regolare contratto con la “Buendia Books”

– Premiazione durante “La Barbera Incontra”

– Presentazione ad hoc nelle fiere locali di Novembre