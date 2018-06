Barberia El Cholo – Un mix vincente di culture per uno stile unico, il tuo

Per diverso tempo Matteo Michael Volpe, che porta avanti una lunga tradizione di famiglia nel mondo dei parrucchieri, ha avuto il suo salone all’interno della Galleria Auchan di Torino. Dieci anni fa, anche per dedicare il tempo necessario alla famiglia, la scelta di cambiare: è nata così la Barberia El Cholo in via Cavour 15 a Rivoli. “Cholo” come meticcio, perché nella sua attività c’è mescolanza di stili e di culture con un solo obiettivo, la soddisfazione del cliente:

«Tutti i tipo di tagli da uomo, sia con la macchinetta sia con le forbici, poiché noi le usiamo ancora e abbiamo la manualità che serve per farlo. E tutti i tipi di barba, da quelle più ricercate alle classiche. I nostri clienti sono curati nei minimi dettagli, dal panno caldo relax per dilatare meglio i pori ai prodotti che utilizziamo».

Matteo, che al suo fianco ha Alberto praticamente da dieci anni e da due mesi è assistito anche da Mathias, ha lanciato una linea di prodotti propri marchiati Barberia El Cholo (cere, pomate, olio essenziali e molto altro) che utilizza in bottega e che si possono anche acquistare.

La Barberia El Cholo è aperta con orario continuato 9-19.30 dal martedì al sabato (giovedì si allunga sino alle 20.30) e almeno fino al venerdì è consigliabile prendere appuntamento.

Contatti: 011.9781382.