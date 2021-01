Il barbiere va in pensione e il sindaco gli taglia i capelli

Il suo negozio di corso Francia a Collegno, al civico 243, era diventato una sorta di istituzione in città. Perché in 56 anni di attività, intere generazioni di uomini si sono affidati alle delicate e precise mani di Gilberto Mazzini, di professione barbiere.

Ma, come tutte le storie belle, e come tutti i lavori, c’è un momento in cui si deve dire “basta”. E Gilberto ha deciso che quel momento fosse arrivato al culmine di un anno complicato, dove la pandemia ha reso difficile anche tagliare una barba o i capelli. Una vera e propria arte, quella del barbiere. Un mestiere difficile, fatto di precisione e di un continuo aggiornamento in tema di mode. E queste sono cambiate tante volte da quel lontano 1964, anno in cui per la prima volta Gilberto decise di aprire un negozio e di dare inizio al suo sogno, alla sua passione.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI