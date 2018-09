Barboni nelle fogne. Dentro le tubature a vivere come i topi

C’è chi trascorre le sue notti sotto gli occhi di tutti, in pieno centro, alla mercé degli sguardi di migliaia di persone. Nel bel mezzo di una piazza aulica, sotto qualche porticato di un palazzo storico. Poi, però, andando più a fondo, scendendo lì sotto dove quasi nessuno sognerebbe mai di andare, si scopre che nella nostra città c’è anche chi decide di dormire tra cunicoli bui, fetidi, neri. Benvenuti nel sottosuolo, nelle fogne di Torino del 2018, dove un cumulo di fango può trasformarsi in giaciglio per disperati. Come avviene a Bucarest, capitale della Romania, dove le viscere della città sono abitate da giovanissimi tossicodipendenti.

