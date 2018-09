Barboni in via Roma. Il centro trasformato in una grande latrina

Via Roma non si riconosce più. Il salotto più elegante della città si è trasformato in dormitorio e in una gigantesca latrina. Dal tramonto all’alba i portici diventano rifugio di barboni. Non è una novità, ma nonostante proteste e denunce, da due anni a questa parte la situazione non è mutata.

Accade che la polizia municipale intervenga e per qualche ora via Roma torna a brillare, ma poi, sia pur con passo incerto e alcuni barcollando, i barboni riconquistano le loro posizioni. E’ come se chi amministra la città non avesse la forza o non trovasse il modo per cambiare le cose.

