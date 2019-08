Bardonecchia, 15enne cade dalla bici: ricoverato in condizioni gravi

Il giovane si sta sottoponendo ad interventi chirurgici a reni e fegato: non è in pericolo di vita

Paura per un 15enne a Bardonecchia, località Chesal: il giovane è caduto dalla sua bici mentre era in una zona sterrata e fuori strada e l’incidente, che sembrava innocuo, si è poi trasformato in una preoccupazione vera e propria, tanto da richiedere l’intervento del 118 e dell’elisoccorso.

NON E’ IN PERICOLO DI VITA

Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Rivoli, nel reparto rianimazione. E’ stato sottoposto a interventi chirurgici a reni e fegato e sembra non in pericolo di vita, anche se verrà tenuto sotto osservazione nei prossimi giorni.