Bardonecchia, il cane si perde e lui resta bloccato ad alta quota: salvati entrambi

Resta bloccato ad alta quota a causa del buio nel tentativo di recuperare il suo cane che si era perso. E’ successo ieri sera a Bardonecchia. L’uomo, per fortuna, è riuscito a mettersi in contatto con il soccorso alpino della guardia di Finanza, che ha salvato entrambi.

IL FATTO.

Il personale della stazione soccorso alpino della guardia di Finanza di Bardonecchia, coadiuvato dal Cnas, è riuscito a intervenire nonostante la pendenza della zona e la notevole presenza di ghiaccio.

L’uomo, un 40enne di Bardonecchia, è stato raggiunto e poi aiutato a scendere a valle. In quel momento non è stato però possibile recuperare anche il cane, un setter irlandese: per via delle condizioni impervie della zona, era troppo rischioso procedere al buio.

L’animale è stato salvato alle prime luci dell’alba: portato a valle, utilizzando anche corde e tecniche alpinistiche, il cane è stato riconsegnato al proprietario.