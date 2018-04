Bardonecchia, parla il parroco: “Paese solidale con i migranti ma l’inverno complica le cose”

Don Franco Tonda "Ai profughi di passaggio spieghiamo di non partire, ma loro vogliono andare avanti"

Bardonecchia è “un paese solidale”. A dirlo è don Franco Tonda, il parroco della località dell’Alta Valsusa posta sulla nuova rotta dei migranti. “Hanno iniziato ad arrivare la scorsa estate – racconta -. C’era bel tempo, passavano senza fermarsi. Con l’inverno, però, la situazione è peggiorata”.

PARROCCHIA MOBILITATA PER I MIGRANTI

Anche la parrocchia, con i volontari della Caritas, si è subito mobilitata per assistere i profughi di passaggio. “Abbiamo raccolto indumenti da regalare, come qualche giacca a vento, e portato bevande calde. Il Comune si è subito attivato. Ma nonostante si spieghino ai migranti i pericoli del viaggio, loro vogliono andare avanti…”.