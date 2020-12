Bardonecchia, scialpinista travolto da valanga e salvato dai compagni

E' stato portato in ospedale in elicottero

Attimi di paura nella giornata di oggi a Bardonecchia, nel torinese. Uno scialpinista è stato infatti travolto da una valanga durante una discesa ed è stato poi soccorso ed estratto dalla neve dai compagni.

Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. E’ accaduto tra il Passo della Gallina e la Punta delle Quattro Sorelle: la slavina ha trascinato l’uomo a valle per diverse centinaia di metri. È stato estratto dalla neve dai compagni prima dell’arrivo dell’eliambulanza 118, ma durante la caduta ha riportato un politrauma. L’equipe a bordo dell’elicottero lo ha stabilizzato e recuperato per portarlo in ospedale. Effettuata anche una bonifica per escludere la presenza di altre persone coinvolte.