Bardonecchia, via alla vendita degli stagionali. E ci sono i rimborsi anti-Covid

Bardonecchia non si arrende al Covid e conferma anche quest’anno la vendita degli skipass stagionali. Dal 31 ottobre al 15 novembre si potranno acquistare al medesimo prezzo dello scorso anno. E chi sceglierà di andare a sciare, potrà farlo sui due nuovi impianti dell’area Bosco e VallonCros, dove si è proseguito il progetto di rilancio del Melezet iniziato con la seggiovia Chesal-Sellette realizzata lo scorso anno. «Daremo il via alla nuova stagione con tutte le cautele e le attenzioni richieste da questo particolare momento – spiega Nicola Bosticco, ad della Colomion -. Da anni sosteniamo l’economia locale ed il turismo con un programma di continui investimenti. Durante tutte le fasi dei lavori per i nuovi impianti, sono state coinvolte imprese locali ed è importante sottolineare che per la nostra società si tratta di un impegno sensibile in termini di risorse, pari a 2,5 milioni di euro».

