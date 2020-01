Barelle nei corridoi e attese senza fine: «È come al fronte»

Sale affollate per San Giovanni Bosco e Molinette. E un clochard importuna le pazienti del Martini

Front line, linea del fuoco. L’ultima carrozzina che entra al pronto soccorso delle Molinette ce l’ha scritto a pennarello sullo schienale. Un lessico da guerra, ormai, d’uso comune nelle corsie dei nostri ospedali. «Sembra un modo di dire, un’espressione gergale quasi sarcastica» ironizzano i sanitari che accompagnano l’anziana paziente verso la “prima linea” dell’accettazione.

Il monitor che segnala i tempi stimati per la visita e l’ordine d’arrivo s’arricchisce d’un numero. L’orologio non segna ancora mezzogiorno e ci saranno almeno un centinaio di persone che affollano corridoi e sale, pazienti a cui sono stati assegnati codici bianchi e verdi.

«Siamo qui dalle otto del mattino e non credo che usciremo prima di metà pomeriggio» si rassegna Mauro, sistemando su una seggiola in plastica gli effetti personali della moglie, appena medicata e in attesa di una diagnosi.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI