Baricco: “La Holden Academy non sarà per pochi”

Alessandro Baricco assicura che la prima università europea della scrittura, aperta a Torino e presentata ufficialmente in mattinata presso la Scuola Holden, non sarà riservata a pochi eletti, magari in possesso di determinati requisiti economici.

“La Holden Academy dura tre anni ed è una scuola cara, è vero, ma il nostro obiettivo – ammette lo scrittore – è avere una porta abbastanza grande per fare entrare chiunque. Per questo per iscriversi sono previste borse di studio: il 20%, in base al reddito, pagherà metà del costo, mentre un altro 20%, in base al merito, avrà un prestito d’onore garantito dalla scuola. Quindi il 40% potrà frequentare il corso di laurea in modo agevolato. E non ci fermeremo qui”.

Del resto, come ribadisce Baricco, la nuova istituzione scolastica non si regge su contributi che arrivano dall’alto: “La Scuola Holden è una scuola privata, non riceviamo denaro pubblico e dobbiamo lavorare sulle nostre forze. Ogni anno di corso costerà 10mila euro, saranno selezionati fino a cento allievi”.