BARRED- APERTI TUTTO IL GIORNO, IL BAR-TABACCHERIA CHE ANIMA RIVOLI

Tra novità e conferme, il Barred di Rivoli è pronto per le feste e per accompagnarvi tutto il 2020. Nuovo infatti è l’orario perché il bar-tabaccheria di via Roma, giusto sotto il Castello e il Museo d’Arte Contemporanea, ha deciso di varare l’orario continuato tutti i giorni, tranne la domenica. Le conferme invece sono legate alle opportunità per i clienti: da una parte il bar, con croissants classici e a base di farine integrali, attenzione particolare a vegani, vegetariani intolleranti. Ma anche con la sua tavola fredda a pranzo, con i gustosi aperitivi fatti di cocktail, birre artigianali e stuzzichini. Dall’altra i servizi annessi: pagamento di tutte le bollette e i giochi del Lotto, ma anche tutti gli articoli tipici di una tabaccheria. Una pausa immancabile, per tutti.

Barred, via Roma 130, Rivoli 011.19215516.

Orario: 7-19,30 (chiuso la domenica)