Barricalla apre le porte al pubblico e dedica una giornata all’ambiente

Barricalla si prepara a concludere le celebrazioni per i suoi primi trent’anni di attività con un doppio appuntamento aperto al pubblico. L’impianto di smaltimento per i rifiuti speciali, pericolosi e non, considerato un modello a livello europeo per gli alti standard di sicurezza e di gestione, permetterà ai cittadini di effettuare una visita guidata all’impianto, mercoledì prossimo, per scoprire cosa siano veramente i rifiuti speciali e soprattutto come funziona il loro smaltimento. Un evento che si rinnova, ormai da quattro anni, con un crescente successo.

Sabato, invece, l’appuntamento sarà con il teatro e in particolare “L’uomo che piantava gli alberi”, un “reading” a cura di Assemblea Teatro tratto dal libro di Jean Giono, interpretato dalla voce di Gisella Bein e i disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi. Una doppia occasione per riflettere sull’ambiente e scoprire, per esempio, dove va a finire tutto l’amianto che viene tolto dai tetti delle case o, ancora, come funziona un impianto di smaltimento di rifiuti speciali all’avanguardia, come evitare che i rifiuti pericolosi diventino un danno per la collettività e come possiamo ridurre la loro produzione. «Tutte queste domande e molte altre sono il tema di Barricalla a porte aperte, la giornata di visita dell’impianto di eccellenza per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non di Collegno, a un passo da Torino, che si tiene il 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente proclamata dalle Nazioni Unite» spiegano gli organizzatori dell’appuntamento, che si inserisce nella giornata indetta da Fise Assoambiente Impianti aperti, nata proprio su proposta della realtà collegnese e dell’esperienza positiva maturata in questi anni. La visita all’impianto si terrà alle 18 ed è indispensabile la prenotazione all’indirizzo porteaperte@barricalla.com indicando nome, cognome e Comune di residenza e attendendo quindi esplicita conferma, sempre via mail. È invece fissato per le 21 l’inizio della serata speciale per riflettere sulla tutela dell’ambiente, che si terrà sabato alle Lavanderie a Vapore di corso Pastrengo 51 a Collegno. L’ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.