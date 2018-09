Barricalla festeggia i suoi 30 anni e si regala il quinto ampliamento

COLLEGNO Taglio del nastro per l'ultimo lotto dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti pericolosi

Festeggia i trent’anni la Barricalla Spa, l’azienda che smaltisce rifiuti pericolosi e non alle porte di Torino: un fiore all’occhiello, un impianto modello in continua crescita e particolarmente attento all’ambiente. È infatti tra le poche in Italia in grado di poter smaltire 285 codici Cer – Catalogo europeo dei rifiuti -, tra cui anche l’amianto. E proprio per festeggiare i trent’anni di attività, Barricalla ha scelto di ampliarsi con un quinto lotto che permetterà di immagazzinare rifiuti ancora per circa otto anni.

Questo ampliamento, con un volume totale di 508.850 metri cubi, rappresenta un importante tassello che va a completare la struttura dell’impianto sorto nel 1988. «Un successo – ha commentato il presidente Alessandro Battaglino -, siamo riusciti in pochi anni a ottenere i permessi e realizzare un ampliamento che ci permetterà di continuare a poter mettere al “sicuro” i rifiuti pericolosi». Ovvero tutti quei materiali che non possono essere riutilizzati, come ad esempio i fanghi di depurazione, gli scarti delle acciaierie, i metalli che contengono il piombo oppure l’amianto.

Un lavoro meticoloso e attento ha permesso alla Barricalla di essere fra i leader nel settore: basti pensare che in Italia gli impianti in grado di poter smaltire questo tipo di rifiuti sono appena dodici. «Il nostro Paese – ha continuato il presidente Alessandro Battaglino – non può mettere in secondo piano le realtà come quelle della nostra azienda, l’ambiente è molto importante e dunque va rispettato. Ci auguriamo che il governo rifletta sull’importanza dello smaltimento dei rifiuti».

Una realtà attenta all’ambiente, si diceva: su una parte dello stabilimento, al di sopra dei lotti già occupati dai rifiuti, è stato posizionato un impianto fotovoltaico con una superficie di 5mila metri quadrati e che produce più di 1,12 gigawatt all’anno, energia sufficiente per garantire il fabbisogno di 2mila persone. Oltre all’impianto fotovoltaico, nel 2000 la Barricalla ha scelto di inserire all’interno dell’area di Collegno – circondata dalla nostra tangenziale – anche un allevamento di api: questo permette di tenere sotto controllo i dati sugli eventuali agenti inquinanti presenti nel sito. «Ogni anno analizziamo il miele – ha proseguito Alessandro Battaglino – mettendolo a confronto con un miele prodotto in una normale zona rurale e i test non hanno mai indicato valori negativi».

Durante il taglio del nastro, al presenza di numerose autorità, la Barricalla ha ricordato quanto importante sia dialogare con la cittadinanza. Per questo ogni anno vengono organizzate delle giornate a porte aperte in modo da potersi confrontare con i cittadini. «Oggi oltre a inaugurare il lotto – hanno spiegato dall’azienda -, abbiamo deciso di aprire le porte a chiunque voglia venire a visitare il sito. La prossima giornata d’incontro sarà l’8 ottobre, in occasione di un convegno sul tema dei rifiuti speciali che si terrà all’Unione Industriale».