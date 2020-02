Barricato in bagno dopo una lite. 11enne “stanato” dai carabinieri

Liti tra genitori e figli nell’epoca del web 3.0. Se un tempo le discussioni tra padre e figlio nascevano talvolta per il troppo tempo speso all’aria aperta a giocare con gli amici, a scapito di libri, compiti e lezioni da imparare, ora non di rado si discute anche animatamente per le troppe ore passate di fronte allo schermo cangiante di un computer. Ed è quanto accaduto a Rivalta nella giornata di mercoledì. La scena è delle più comuni, a dir la verità. Un ragazzino di 11 anni è impegnato a giocare alla PlayStation. Concentrato su qualche gioco virtuale che ne assorbe completamente l’attenzione. Un po’ troppo concentrato, tanto da indurre il papà a chiedergli di smetterla per spostare la sua attenzione su qualche altra attività. Il ragazzino però non vuole saperne. Complici, forse, anche le giornate di “vacanza forzata” causate dalla sospensione precauzionale delle lezioni scolastiche imposte dal ministero per via del Coronavirus e che inducono ad attardarsi in giochi invece che sui libri o su un’uscita all’aria aperta.

