Barricato in casa per il coronavirus: muore da solo, trovato dopo giorni

È morto in casa, solo ma nessuno si è insospettito per la sua assenza. Tutti pensavano che si fosse chiuso in casa per il coronavirus e invece lui era in cucina, seduto al lavandino, privo di vita ormai da giorni.

Si tratta di Marco Zocca, professionista in pensione di 66 anni ritrovato in un appartamento di una palazzina situata in via Strusiglia, nella periferia della città. Come in altri casi simili avvenuti in passato, a destare l’attenzione è stato l’odore del corpo in decomposizione che emanava dall’alloggio ad allertare i vicini di casa, preoccupati anche dalla lunga assenza dell’uomo che in un primo momento era stata attribuita alle misure anti coronavirus. Sono stati loro ad avvertire i vigili del fuoco, chiamando il 112, che sono immediatamente intervenuti sul posto. Dopo aver tentato più volte di richiamare l’attenzione dell’anziano, i pompieri si sono risolti ad aprire la porta dell’appartamento a forza facendo la macabra scoperta. Il cadavere di Zocca è stato trovato dai pompieri seduto e con le braccia appoggiate al lavandino della cucina.

