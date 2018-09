Una barriera contro i disperati. E i cittadini attendono le ruspe

Da vecchia officina si era trasformata con il tempo in un ricovero per tossici e sbandati. Fino alla sua chiusura. Attorno all’ex Carlin di via Lauro Rossi, in zona Barriera di Milano, erano piovute le denunce dei residenti e dei comitati di zona. Un primo intervento, due anni fa, aveva garantito la chiusura del cancello principale. Poi nei giorni scorsi, complici i lavori di riqualificazione del Viale della Spina, è stata issata una barriera di New Jersey e transenne. Il cui compito sarà quello di tenere lontani i disperati che da anni cercano un riparo tra il parco Sempione, il centro anziani di via Cigna – più volte occupato – e la vecchia fabbrica. All’interno dell’ex officina di autoricambi e vecchi utensili Carlin , però, rimangono ancora rilevanti quantità di rifiuti che prima o poi andranno rimosse. Un vero e proprio hotel della disperazione tra controsoffitti smontati, elettrodomestici smontati, pannelli d’amianto e pneumatici.

In un immenso fabbricato, dove amianto e rifiuti sono di casa, non potevano certo mancare i senzatetto. Basta attraversare la struttura in lungo e in largo per imbattersi in cocci di vetro, elettrodomestici smontati, pneumatici e pannelli di Eternit. Oltre a materassi e coperte, a disposizione di alcuni clochard di origine romena.

Ma tra sacchi pieni di rifiuti e qualche pannello smontato ecco comparire persino delle siringhe. «Quelle barriere, da sole, non basteranno» attaccano i residenti. E i disperati, complici i cantieri del passante, posso continuare ad accedere alla fabbrica passando per l’area cani di via Cigna.