Barriera, in cortile arriva la moschea. «Ma dopo i lavori sono spariti tutti»

Non solo via Monte Rosa: spunta una nuova sala di preghiera in un condominio di via Verres

Basta suonare un citofono qualsiasi al numero 17 di via Verres e chiedere della nuova moschea perché il portone che affaccia sul cortile si apra su quanto resta di un cantiere abbandonato a metà, oltre che su un mare di polemiche. Quelle che ha scatenato la sala di preghiera prossima all’inaugurazione all’interno di un basso fabbricato a uso magazzino. La seconda per cui sono iniziati i lavori in poco meno di due mesi nel cuore di Barriera Milano. O ancora, una delle tre che si è vista bloccare la pratica per ragioni burocratiche da Palazzo Civico ed è ora oggetto di una interpellanza presentata dal capogruppo della Lega Nord, Fabrizio Ricca.

«Da qualunque parte la si guardi, qui, non la vogliamo». È un coro praticamente unanime quello dei condomini e che dentro quei vecchi garage stia per nascere un centro di culto islamico lo conferma il furgone parcheggiato di fronte ai cancelli, giù utilizzato per il trasloco. Dalle vetrate rotte si intravedono mobili vecchi, sanitari, bombole del gas. «Hanno portato anche un Corano enorme con un leggio in legno, tappeti e quant’altro: non vengano a raccontarci che non è una moschea, perché li abbiamo visti andare avanti per un mese con i lavori e poi sono spariti».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI