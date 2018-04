Barriera Milano, arrestato pusher 20enne: si era nascosto in un cassonetto

Gli agenti hanno pescato il giovane in mezzo ai rifiuti

Per sfuggire all’arresto ha provato addirittura a nascondersi in un cassonetto dell’immondizia ed è lì, in mezzo ai rifiuti, che gli agenti di polizia lo hanno sorpreso e fermato.

Un pusher di nazionalità senegalese è stato arrestato durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Barriera di Milano. Il giovane, di appena 20 anni, era già stato sottoposto al provvedimento di obbligo di firma.

Gli agenti lo hanno trovato all’interno di un cassonetto di piazza Montanaro con 42 ovuli di cocaina addosso e gli hanno notificato l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.