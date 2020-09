Barriera Milano, arrestato pusher: aveva anche pallini per il confezionamento di munizioni

Domenica pomeriggio gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno arrestato un 32enne, cittadino italiano, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è anche stato denunciato per il possesso di armi ed è stato fermato dai poliziotti dopo essere uscito da un condominio di corso Taranto.

Prima di essere bloccato, il 32enne si è disfatto di un involucro contenente sette dosi di marijuana. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello. A casa, invece, i poliziotti hanno rinvenuto una custodia contenente altri 15 involucri contenenti stupefacente e una piantina di marijuana.

Successivamente, in un armadio gli agenti hanno trovato un sacchetto contenente pallini di piombo per il confezionamento di munizioni da caccia, un proiettile di un fucile, due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Altri 110 grammi di marijuana, depositati in una scatola, sono poi stati rinvenuti e sequestrati successivamente.

Solo il giorno prima, gli agenti del Commissariato avevano arrestato un altro pusher, un 26enne senegalese fermato nella notte, dopo le 4, in corso Palermo mentre transitava nella via a bordo di una bici. Nella circostanza, gli agenti lo avevano trovato in possesso di diverse dosi di cocaina.