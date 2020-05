Barriera Milano, arrestato spacciatore: in casa un chilo e 200 grammi di marijuana

Mercoledì sera gli agenti di polizia del commissariato Barriera Milano hanno arrestato un cittadino gambiano di 29 anni. L’uomo, alla vista della volante in transito su corso Vigevano, si era allontanato rapidamente dalla strada per rifugiarsi nell’androne del proprio stabile.

Insospettiti da quanto appena osservato, i poliziotti lo hanno seguito e hanno notato il 29enne salire frettolosamente la prima rampa di scale nel tentativo di raggiungere il suo appartamento. Gli agenti si sono tra lui e la porta d’ingresso ma l’uomo, dopo una breve colluttazione, è riuscito ad accedere all’interno e ad afferrare una grossa busta.

Nuovamente bloccato, ne ha rivelato il contenuto: oltre 850 grammi di marijuana. Estesa la perquisizione all’abitazione, gli operatori hanno trovato 42 ovuli di marijuana per un peso totale di circa 350 grammi, due bilancini di precisione, un grinder per sminuzzare la sostanza stupefacente e due rotoli di cellophane per confezionarla. Il pusher, con precedenti specifici di Polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, violenza e resistenza a P.U.