Gambiano preso su un tram con uno zaino pieno di droga. Blitz in un appartamento in via Monte Rosa, dove è stato arrestato un pusher nigeriano. Ritrovato un basco simbolo del clan

Lotta allo spaccio di droga nel quartiere Barriera Milano di Torino. Nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato due stranieri: un 28enne gambiano, in attesta del riconoscimento dello status di rifugiato, e un 32enne nigeriano irregolare sul territorio italiano.

Il primo, M.J., ha attirato l’attenzione della pattuglia della sezione “Narcotici” quando, fermo alla banchina del tram con uno zainetto sulle spalle, prima di salire a bordo, ha ripetutamente controllato che non fosse seguito da nessuno. Alla fermata successiva, gli investigatori sono saliti a bordo del tram e l’hanno sorpreso con quasi un chilo di marijuana nello zaino.

Il secondo, O.R., è stato, invece, trovato in via Monte Rosa, dove gli agenti della sezione “Falchi”, hanno fatto irruzione in un appartamento al quarto piano, trovando nell’armadio della camera da letto una busta con quasi 500 grammi di marijuana.

In particolare, nel corso della perquisizione, è stato rinvenuto anche un basco con un fregio riconducibile a uno dei cult nigeriani più pericolosi attivi nel capoluogo, oggetto proprio di recente di una sentenza di condanna, nell’ambito dell’operazione “Snoopy”, a carico di otto sodali.

Nei confronti degli imputati dell’operazione “Snoopy” sono state comminate pene detentive (rito abbreviato) dai 2 anni e 8 mesi agli 8 anni e 4 mesi, per complessivi 40 anni e 10 mesi con la contestazione dell’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso, volti a fare chiarezza in ordine al possesso da parte del nigeriano del basco che simboleggia e identifica gli affiliati alla consorteria mafiosa degli “Eiye”.