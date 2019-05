Barriera Milano, controlli anti-droga: 5 arresti e una denuncia

Continua l’attività della Polizia di Stato per prevenire illegalità: controllato il quartiere Barriera Milano a Torino, sono cinque gli arresti e una denuncia per reati connessi allo spaccio.

COLTI SUL FATTO

I primi due, cittadini originari del Gambia e della Zambia, sono stati colti sul fatto ieri tra via Scarlatti e via Montanaro mentre cedevano una dose di crack ad un terzo uomo, acquirente, che dava loro quasi 300 euro in contanti. I pusher hanno poi tentato di spacciarsi per minorenni, senza però riuscirci, visto che la loro età era già stata verificata in passato.

ARRESTATI ALTRI TRE SENEGALESI

Altri tre arresti sono stati eseguiti nella zona di corso Giulio Cesare: si tratta di cittadini senegalesi. Uno di questi era, tra l’altro, stato già arrestato e carcerato per spaccio. A loro carico sono stati sequestrati 460 grammi di eroina e 8 involucri di cocaina.

Infine è stato denunciato un quarto cittadino, sempre senegalese, per ricettazione, poiché trovato in possesso di una carta d’identità palesemente contraffatta.