Barriera Milano, droga negli alloggi occupati abusivamente: un arresto, denunce e multe

Controlli straordinari della polizia nel quartiere Barriera Milano di Torino, dove sono stati passati al setaccio diversi stabili occupati abusivamente. L’attività degli agenti si è concentrata soprattutto nelle zone di corso Vercelli e corso Novara: il bilancio è di 25 persone identificate.

In corso Vercelli è stato arrestato un senegalese di 33 anni, che nascondeva 18 grammi di crack sotto il cuscino su cui stava dormendo. Inoltre è stato trovato in possesso di 385 euro, probabile provento di attività illecite, e 3 cellulari.

Denunciata una 22enne della Costa d’Avorio. La ragazza, in presenza del figlio minorenne, ha impugnato un coltello quando i poliziotti sono giunti nel suo alloggio per il controllo: l’allarme è rientrato dopo pochi istanti. La giovane è stata anche multata perché in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana. Nella stessa casa, viveva un’altra donna con un minore. Gli agenti hanno constatato precarie condizioni igienico sanitarie e hanno segnalato la situazione al Tribunale per i minorenni.

In corso Novara, invece, multata una donna italiana di 38 anni, cui sono stati sequestrati diversi grammi di cocaina e di hashish e un grinder per sminuzzare la marijuana. Della droga appartenente a un marocchino di 38 anni è stata rinvenuta anche in un altro appartamento.