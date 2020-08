Barriera Milano, fermato spacciatore: colpi agli agenti durante l’arresto

Il 20enne, bloccato in corso Giulio Cesare, ha opposto una tenace resistenza e ha ingerito dosi di droga in suo possesso

Ieri pomeriggio, personale del Commissariato Barriera Milano con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” ha effettuato un controllo straordinario del territorio in alcune aree del quartiere, in particolare nelle vie Scarlatti/Montanaro/Martorelli e in largo Giulio Cesare. Nel corso dell’attività è stata anche controllata una sala giochi di corso Palermo.

Un pusher, invece, è stato arrestato in corso Giulio Cesare. Gli agenti hanno assistito alla cessione di stupefacente da parte di un 20enne gabonese il quale dopo essere fuggito ha cercato riparo in un bar del corso. Fermato dagli agenti, lo straniero ha opposto resistenza, colpendo gli agenti, deglutendo al contempo delle dosi di droga in suo possesso.

Il 20enne, con precedenti di polizia a carico e destinatario di un divieto di dimora a Torino, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a P.U. L’acquirente, invece, oltre a essere stato sanzionato amministrativamente per l’acquisto del crack, è stato denunciato in stato di libertà per il possesso di una scacciacani priva del tappo rosso.