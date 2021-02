Barriera Milano, intensificati i controlli: due arresti per spaccio

Intensificati i servizi di controllo del territorio in zona Barriera Milano. Personale della Polizia di Stato coadiuvato dall’esercito presidierà le zone maggiormente interessate dallo spaccio, affiancando alla già intensa attività repressiva quella volta a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa attraverso la presenza massiccia sul territorio.

Proprio nelle ultime ore il personale della Polizia di Stato del Commissariato Centro ha sorpreso due cittadini senegalesi, di 33 e 19 anni, con dello stupefacente al seguito. In particolare, il 33enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, controllato domenica in via La Salle, è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di hashish; il suo connazionale 19enne, invece, in via Cecchi, alla vista della pattuglia di Polizia ha ingoiato del crack, tanto da dover essere trasportato in ospedale, per una intossicazione da cocaina. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

Stretta anche sugli esercizi commerciali: dopo le chiusure disposte dalla Questura di Torino per mancato rispetto del pin arrivo i provvedimenti prefettizi di sospensione della licenza fino a trenta giorni.