Barriera Milano, kabu-kabu per spaccio di marijuana: tre arresti [FOTO]

Si tratta di cittadini nigeriani, ritrovati con circa 1400 grammi di stupefacente. Si facevano accompagnare da un tassista abusivo per eseguire l'attività di vendita della droga

Tre arresti e circa 1400 grammi di marijuana sequestrati: questo il bilancio dell’attività degli agenti a Barriera Milano, concluso dopo un breve inseguimento per le vie del quartiere.

PRESI DURANTE LA CONSEGNA

E’ accaduto lo scorso sabato: una pattuglia ha intercettato un’auto in corso Brescia che, secondo i poliziotti, era un “kabu-kabu”, ovvero un tassista abusivo che accompagnava i pusher in giro per effettuare le consegne di droga: uno di questi, infatti, è stato visto scendere dal mezzo con una busta contenente 900 grammi di marijuana. Inutile è stato il tentativo di fuga, l’uomo, insieme ai due complici, sono stati fermati e arrestati.

SI TRATTA DI TRE CITTADINI NIGERIANI

Inoltre nell’appartamento dove abitavano i colpevoli sono stati ritrovati altri 500 grammi di stupefacente insieme a soldi in contanti, telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle sostanze. Gli arrestati sono tutti nigeriani, solo uno di questi, però, è regolarmente residente in Italia: gli altri due, un 33enne ed un 35enne, sono irregolari.