Barriera Milano, lotta allo spaccio di droga: cinque arresti in una settimana

Continua la lotta allo spaccio di droga nel quartiere Barriera Milano di Torino. Nell’ultima settimana, infatti, la polizia ha intensificato i controlli nelle zone di via Cigna, via Martorelli, corso Vigevano, corso Novara e corso Giulio Cesare, arrestando cinque extracomunitari.

Grazie al fiuto infallibile delle unità cinofile, gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno ammanettato due gambiani di 20 e 25 anni: nel loro alloggio in via Monte Rosa, sono state trovate diverse dosi di cocaina, eroina, marijuana e crack.

In corso Palermo, invece, i poliziotti hanno stanato il covo di un sodalizio di nigeriani dediti alla detenzione e alla produzione di dosi di droga. I tre, due uomini di 39 e 25 anni e una donna di 22 anni, tenevano in bella vista nel soggiorno di casa oltre 300 grammi di marijuana, un grosso ovulo di cocaina (oltre 20 grammi) e un bilancino elettronico, da utilizzare per la successiva fase di confezionamento. In un altro appartamento a loro disposizione in corso Giulio Cesare è stata, infine, ritrovata della marijuana (circa 40 grammi).

Le persone complessivamente identificate nell’arco dei controlli sono oltre 115.