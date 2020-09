Barriera Milano, in mutande e con un machete semina il panico all’esterno di un locale: arrestato

Prima tenta senza successo di farsi consegnare una birra in un locale di via Spontini, poi torna scalzo e infuriato per vendicarsi: 38enne bloccato dalla polizia

Ha chiesto una birra rifiutandosi però di pagarla in una gastronomia di via Spontini, nel cuore di Barriera Milano, ed è stato allontanato da alcuni presenti. Prima di andar via, però, ha minacciato: “Adesso spacco tutto”.

Ed è stato di parola, visto che dopo alcuni minuti è tornato sul posto scalzo, in mutande e con un machete di 50 centimetri tra le mani, seminando il panico tra i passanti. È successo nella serata di ieri, intorno alle 20.30, e alcuni residenti hanno filmato tutto, documentando la scena su Facebook.

La gastronomia nel frattempo aveva chiuso, così l’energumeno si è accanito contro le tende parasole e la saracinesca, danneggiandole. Inoltre ha fatto in tempo a colpire qualche autovettura in sosta e anche a minacciare ignari passanti, seminando il panico anche tra le strade limitrofe.

Protagonista del singolare – e inquietante – episodio un 38enne di origini marocchine, che è stato successivamente arrestato dalla polizia e denunciato per rapina, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, visto che prima di arrendersi e anche dopo, nel tentativo di liberarsi, si è scagliato contro gli agenti.

L’uomo, con precedenti di polizia, è stato rintracciato presso l’abitazione della madre, dove aveva anche nascosto l’arma che è stata sequestrata. Dai riscontri, è risultato responsabile anche di una precedente rapina, avvenuta nella serata di venerdì 4 settembre, all’interno del medesimo esercizio, preso di mira da tempo, ragione per cui è stato denunciato in trascorsa flagranza.

In quell’occasione, infatti, dopo aver consumato degli alcolici comprati altrove, sedendosi al tavolino della gastronomia, come era solito fare da settimane, aveva approfittato del fatto che la titolare fosse rimasta da sola e le aveva strappato dalle mani, dopo averla spintonata, una birra; per incuterle timore, l’aveva anche minacciata di morte. La donna aveva deciso di non avvisare del fatto le forze dell’ordine perché terrorizzata.