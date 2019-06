Non ce l'ha fatta Nonna Pina: è deceduta nella notte. Era stata attaccata con una mazza da baseball

Non ce l’ha fatta Giuseppina Addante, l’anziana aggredita in un appartamento in un condominio di corso Giulio Cesare 97, a Torino, è morta dopo un mese di sofferenze.

A trovarla distesa sul pavimento fu la badante, che trovò la porta chiusa ma senza la chiave nella serratura. Presumibilmente la donna è stata aggredita con una mazza da baseball, ritrovata a poca distanza dal corpo. Il colpevole sembra essere il nipote, 42enne, forse alle prese con la dipendenza da stupefacenti.