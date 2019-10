Barriera Milano, preso ricercato: in casa 250 grammi di crack [FOTO]

Il pusher individuato dagli agenti di polizia mentre era in giro con la fidanzata

In casa custodiva 250 grammi di crack, 71 grammi di sostanza da taglio e ben 4.300 euro in contanti, suddivisi in banconote da piccolo taglio, oltre a un bilancino di precisione, tutti sottoposti a sequestro.

Un pusher senegalese di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale e ricercato poiché destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di un anno e nove mesi di reclusione, è stato arrestato mercoledì scorso a Torino.

Gli agenti di polizia del commissariato Barriera Milano lo hanno individuato e sottoposto a controllo mentre si spostava con la fidanzata a bordo di un’auto. Successivamente hanno eseguito una perquisizione nel suo appartamento di via Verolengo, scoprendo l’ingente quantitativo di droga e i proventi derivanti, presumibilmente, dalla vendita di stupefacenti.