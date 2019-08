Barriera Milano, rissa tra peruviani: quattro arresti

Intervento della squadra volante sabato sera in via Desana

Finale con rissa per una festa in un circolo privato di via Desana. Sabato sera alcuni agenti della squadra volante sono intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione appurando che pochi minuti prima si era consumata una violenta lite fra un decina di soggetti, armati di cocci di bottiglia.

Sul posto erano ancora presenti quattro cittadini peruviani, due fratelli di 18 e 24 anni, gli altri di 27 e 33, lievemente feriti e in evidente stato di ebbrezza. Dalla ricostruzione dei fatti, possibile grazie ad alcune testimonianze, è emerso che i due fratelli, armati di bottiglia di vetro uno e di una cinghia l’altro, avevano aggredito diversi soggetti appartenenti al gruppo “avversario”.

A dar loro manforte, il connazionale di 33 anni che è giunto a scagliare contro la gang nemica un vaso raccolto da un cassonetto dell’immondizia, finito però contro il piantone di un’auto parcheggiata in strada. Il quarto fermato, di 27 anni, era stato visto invece colpire col calci e pugni un uomo, danneggiando i vetri di un Suv attiguo. Tutti e quattro sono stati arrestati per rissa aggravata e danneggiamento.